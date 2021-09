Il Premier Draghi vittima del derby: "Non mi sono ancora ripreso"

Mario Draghi non è ancora uscito dall'impasse dovuto dalla sconfitta della Roma nel derby con la Lazio. Il Presidente del Consiglio è noto sia un tifoso giallorosso e questa domenica non è stata particolarmente felice per lui, calcisticamente parlando. Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil di fede laziale è intervenuto a Rai Radio 1 e ha raccontato il simpatico siparietto con il Premier: "Ieri quando l'ho incontrato gli ho detto: 'Presidente, si è ripreso dalla sconfitta nel derby?' E lui mi ha risposto: 'No, purtroppo no, sono ancora molto arrabbiato. Però anche lei Bombardieri, che mi provoca...'".