Il Psg ha esonerato Thomas Tuchel

Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Psg. Nel giorno della vigilia di Natale, il tecnico ex Borussia Dormund è stato sollevato dall'incarico e per lui potrebbe arrivare subito una nuova avventura stavolta in Premier League. Manchester United e Arsenal, infatti, dopo un avvio di stagione tutt'altro che esaltante, sarebbero interessate all'allenatore tedesco per la panchina. Secondo quanto svelato dall'Equipe, a Tuchel sarebbe costata cara un'intervista rilasciata giorni fa a Sport1. Queste alcune parole estratte: "'Ma sono ancora un tecnico oppure un politico o un ministro dello sport? Dov'è il mio ruolo di manager in un club del genere? Sono diventato un allenatore per questo motivo ed è ciò che sono ovunque io sia. Basta che ci sia un campo dove allenarsi e un lettore DVD per analizzare i video. In fondo, amo il gioco del calcio e posso avere questa soddisfazione in molti modi. Farlo al PSG a volte risulta facile, altre invece è una sfida perché una società come questa ha una serie di influenze al di là del semplice interesse verso la squadra. Amo solo il calcio e in un club come questo, non sempre si tratta solo di questo ".

SOSTITUTO - Il Psg dovrà correre ai ripari e trovare il prima possibile il nuovo mister. In pole ci sono Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri, cercati spesso dalla dirigenza parigina. Leonardo ha sempre una grande ammirazione per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che, però, sta trattando da tempo il rinnovo con la società capitolina.