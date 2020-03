Il Romanista... fantasioso: “Playoff scudetto? Sì, ma solo a 8 squadre!”

Nell'immobilità del campionato, e dell'Italia tutta, riflettere sugli scenari futuri del mondo del calcio può risultare interessante. Utile, per certi versi. Le complicazioni sportive dettate dell'emergenza coronavirus potrebbero persino portare a uno stravolgimento del format della Serie A. Ne hanno parlato in FIGC: nel caso in cui si riuscisse a tornare alla normalità in tempi anche più o meno brevi, recuperare quanto perso non sarà semplice, e per definire i verdetti del campionato si potrebbe dover passare da playoff e playout. Una soluzione drastica, la più difficile da realizzare. Ma che per Il Romanista, il cui schieramento sportivo è lapalissiano, diventa anche “l'unica opzione possibile”. Scrivono: “Playoff e playout dovranno coinvolgere 16 squadre: 8 per lo scudetto, 8 per la salvezza”. E questo è solo il titolo. Bizzarro così come la proposta, che si fatica a comprendere come possa rappresentare l'unica strada percorribile. Perché? Perché coinvolgere nella stessa lotta squadre distanti quasi 30 punti (come quelli che separano la Lazio seconda e il Verona ottavo, per esempio), o infilare nel calderone scudetto la stessa Roma. Lontana 3 punti dal quarto posto, 9 dal terzo e con una partita in più rispettivamente sia dell'Atalanta che dell'Inter. A 17 lunghezze dalla Lazio seconda. Ce lo spiega Il Romanista. Secondo quanto riportato nell'articolo, che poi riprende un'ipotesi di Sport Mediaset, il presidente della FIGC Gravina non avrebbe mai parlato di “play-off a 4 squadre”. Ecco perché - continuano - “ci permettiamo di indicare invece una soluzione alternativa assai più sportiva che potrebbe essere adottata qualora gli spazi per recuperare il campionato fossero davvero ristretti”. Comprendere in una corsa a 3, come deciso sul campo, altre 5 squadre sarebbe una soluzione “assai più sportiva”. Ok. Ma andiamo avanti: “Una volta che saranno sgranate le posizioni dalla prima alla ventesima (giocando le partite che restano da recuperare, ndr), si prenderanno le prime otto della classifica a giocarsi lo scudetto con una formula di playoff che riconoscerebbe un evidente vantaggio alle squadre in classifica piazzate meglio (che giocherebbero in casa a gara secca i quarti con due risultati su tre a disposizione e manterrebbero un vantaggio anche nelle semifinali da disputarsi con andata e ritorno)”. Qui il sopracciglio si inarca e un principio di risata gonfia il petto. Che è pure terapeutico, in un momento come questo. Un momento che richiederebbe, comunque, un minimo di imparzialità e serietà.

