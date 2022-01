Immobile capocannoniere più di Vlahovic: le quote

Sfida aperta per chi sarà il re dei gol in Serie A. Immobile fa doppietta contro la Salernitana, Vlahovic della Fiorentina gli ha subito risposto. Entrambi primi a quota 17 gol in Serie A. Eppure i bookmaker puntano sull’attaccante della Lazio, il centravanti più prezioso che mai. Ciro è in testa nelle scommesse sul capocannoniere: dal 2,65 di una settimana fa, ora si gioca a 2. Sempre davanti a Vlahovic quotato a 2,10. Più lontano invece Lautaro Martinez a 8. La sfida sembra tutta tra Ciro e Dusan: da qui alla fine, gol su gol, per lo scettro del miglior marcatore della Serie A.