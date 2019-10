Immobile, gol e assist: per la Serie A è il giocatore chiave di Fiorentina-Lazio

Ciro Immobile più in forma che mai. E in quest’avvio di stagione sta segnando con una continuità incredibile. Anche ieri al Franchi contro la Fiorentina si è reso protagonista di una prestazione di indubbia qualità, servendo Correa in occasione del primo gol biancoceleste e mettendo la propria firma sul tabellino del match all’89’. La performance del bomber di Torre Annunziata non è passata inosservata neanche agli occhi della Lega Serie A, che l’ha nominato uomo chiave di Fiorentina-Lazio. Come si legge sull’agenzia biancoceleste, Immobile ha giocato 35 palle, con 23 passaggi riusciti che gli sono valsi un’ottima media dell’82% su quelli tentati.