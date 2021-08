Immobile, il ritiro di Marienfeld è agli sgoccioli: la dedica della moglie Jessica - FOTO

Dopo le meritate vacanze dopo gli impegni con l'Italia ad Euro2020, Ciro Immobile è rientrato a Roma per poi spostarsi in Germania con il resto dei compagni. Il bomber della Lazio sta lavorando ora a Marienfeld agli ordini di Sarri. E anche se mancano ormai poco più di 24 ore al rientro a casa, la nostalgia della famiglia si fa sentire. Lo conferma il post condiviso dalla moglie Jessica su Instagram, uno scatto che la ritrae in compagnia di Ciro. Poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: "Mi manchi".

