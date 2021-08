Calciomercato Lazio, Sarri "like" a Ilicic: ecco lo scenario

Passano i giorni. Anzi, corrono. Mancano due settimane all’inizio del campionato e il mercato della Lazio è ancora in stallo. Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic e Romero sono in stand by: presi, ma non ancora tesserati. Bloccati dall’indice di liquidità che non permette, di fatto, operazioni in entrata. Congelata anche l’operazione Toma Basic e a Sarri qualche pensiero comincia a venire. Il mister per ora non ha manifestato malumori, lavora con quello che ha, ma a 15 giorni dal via, comincia a fremere per avere maggiore chiarezza e soprattutto il maggior numero possibile di elementi che faranno parte della Lazio 2021-2022.

PISTA ILICIC - Tutto in stand by, mercato in freezer. La Lazio deve cedere, sbloccare la questione indicatore di liquidità e provare a completare la rosa. Sarri gradisce molto Josip Ilicic, è un giocatore che allenerebbe volentieri, lo vede esterno destro nel 4-3-3, ma anche falso 9. Lo sloveno è in uscita dall’Atalanta, andrà via, vuole una nuova avventura. Il problema è il prezzo perché la Dea parte da una richiesta di 7-8 milioni di euro, che si andrebbero a sommare a un contratto da circa 2-2,5 milioni a stagione per il calciatore. Una spesa considerevole per un giocatore che il prossimo gennaio compirà 34 anni. Per questo la società non è molto propensa a battere la pista Ilicic e preferirebbe guardare altrove e cioè un profilo più giovane. Ilicic sarebbe comunque un tassello per completare il reparto, quindi da tenere in considerazione anche in caso di permanenza di Correa, o - nel caso di addio del Tucu - da associare a un altro esterno offensivo. Sullo sloveno c'è il Milan, destinazione che sarebbe molto gradita al giocatore che rimmarrebbe vicino a Bergamo e quindi ideale anche dal punto di vista familiare. Ilicic è comunque nome che piace a Sarri e per questo va registrato in orbita biancoceleste. Tutto, però, ruota intorno alle cessioni, senza le quali non ci sarà mercato in entrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.