Immobile, Jessica celebra il Ciro nazionale: “Grande amore!” - FOTO

Serata importantissima per l'Italia di Roberto Mancini che nella gara di esordio per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar ha battuto l'Irlanda del Nord per 2-0. In rete prima Berardi e poi finalmente Ciro Immobile. Un gol che è una vera e propria boccata di ossigeno per l'attaccante della Lazio che ha siglato la sua undicesima rete in maglia azzurra. Al termine del match sui social la bella moglie Jessica ha espresso tutta la sua gioia: "Grande amoreeeee!".

