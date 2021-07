Immobile, piovono critiche ma i numeri in azzurro parlano chiaro...

Non si aspettava altro, forse, che una partita quasi totalmente steccata per riversare un fiume di cattiverie e critiche nei confronti di Ciro Immobile. Così è stato dopo la gara dell'Italia contro il Belgio. Quasi si è parlato più dell'attaccante che della vittoria e dell'importantissima semifinale conquistata dall'Italia di Mancini.

Eppure se solo si guardassero i numeri, che nel calcio contano e non poco, si riuscirebbe a capire l'importanza di un giocatore come Immobile in Nazionale. Tornando indietro e prendendo in esame tutti i marcatori dell'Italia dopo 5 partite disputate negli ultimi 14 grandi tornei (dal Mondiale di Italia '90 all'Europeo in corso) si può facilmente notare che a fare meglio di Immobile, pur con una partita in meno disputata (Italia - Galles), sono stati in pochi. Solo in 5 occasioni su 14 un giocatore azzurro ha segnato più di lui a questo punto del torneo: si tratta di Schillaci a Italia '90, R.Baggio a Usa '94, Vieri a Francia '98 e Giappone-Corea 2002, Balotelli a Polonia-Ucraina 2012. Nei 9 restanti casi il capocannoniere ha segnato come lui o meno. Inoltre l'Italia di Mancini del 2021 è la squadra che segna di più (11 gol, seconda quella del 2006 con 9) e seconda per numero di giocatori mandati a segno (6 più 1 autogol.

LA STATISTICA COMPLETA:

MONDIALE ITALIA 1990: 4 Schillaci, 1 Giannini, 1 R.Baggio, 1 Serena.

MONDIALE USA 1994: 3 R. Baggio, 2 D. Baggio, 1 Massaro.

EUROPEO INGHILTERRA 1996: 2 Casiraghi, 1 Chiesa.

MONDIALE FRANCIA 1998: 5 Vieri, 2 R.Baggio, 1 Di Biagio.

EUROPEO BELGIO-OLANDA 2000: 2 F.Inzaghi, 2 Totti, 1 Conte, 1 Fiore, 1 Di Biagio, 1 Del Piero.

MONDIALE GIAPPONE-COREA 2002: 4 Vieri, 1 Del Piero.

EUROPEO PORTOGALLO 2004: 2 Cassano, 1 Perrotta.

MONDIALE GERMANIA 2006: 2 Toni, 1 Pirlo, 1 Iaquinta, 1 Gilardino, 1 Materazzi, 1 F.Inzaghi, 1 Totti, 1 Zambrotta.

EUROPEO AUSTRIA-SVIZZERA 2008: 1 Panucci, 1 Pirlo, 1 De Rossi.

MONDIALE SUDAFRICA 2010: 1 De Rossi, 1 Iaquinta, 1 Di Natale, 1 Quagliarella.

EUROPEO POLONIA-UCRAINA 2012: 3 Balotelli, 1 Di Natale, 1 Pirlo, 1 Cassano.

MONDIALE BRASILE 2014: 1 Marchisio, 1 Balotelli.

EUROPEO FRANCIA 2016: 2 Pellè, 1 Giaccherini, 1 Eder, 1 Chiellini, 1 Bonucci.

EUROPEO ITINERANTE 2021: 2 Immobile, 2 Locatelli, 2 Pessina, 2 Insigne, 1 Chiesa, 1 Barella, 1 autogol Demiral.