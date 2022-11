Immobile, Radu e un post lazialissimo: "Noi siamo leggenda!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non hanno giocato neanche un minuto del derby della Capitale di questo pomeriggio, ma Immobile e Radu sono stati comunque protagonisti del match. Hanno sostenuto dalla panchina i propri compagni, guidandoli e portandoli alla vittoria. Ma soprattutto, ponendogli di fronte tutto ciò che bisogna avere per essere un grande giocatore, un tifoso in campo, un laziale a tutti gli effetti. Il club l'ha omaggiati con un post su Instagram. Condivisa la foto di entrambi sotto a Nord, è stato aggiunto: "Noi siamo leggenda".

