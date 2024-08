Immobile, si parte col campionato. E in Europa occhio al "derby"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Supercoppa in Turchia con il Besiktas, in Italia con la Lazio (estate 2017, bis nel 2019) e in Germania con il Borussia Dortmund nell’estate 2014, quando Ciro debuttò in giallonero battendo (senza segnare) il Bayern Monaco. Parliamo di uno dei più forti centravanti in Europa degli ultimi dieci anni, non a caso campione di Wembley nel 2021 con la Nazionale di Mancini. Il campionato turco di Immobile scatterà domenica prossima (ore 20.45) con la prima giornata della Super Lig: il Besiktas esordirà in trasferta sul Mar Nero. Il Samsunspor attende le aquile nere di Istanbul. Occhio, poi, ai sorteggi degli spareggi di Europa League. Se il Besiktas supererà l’ultimo turno (22 e 29 agosto) entrererà tra le 36 partecipanti al torneo a cui si sono già qualificate sia la Roma che la Lazio.

