Impallomeni sicuro: "La Lazio può essere la mina vagante per lo Scudetto!"

Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle ultime gare di campionato in vista del turno infrasettimanale. In particolare, poi, si è soffermato sulla corsa Scudetto e sul ruolo che può avere la Lazio tra le altre big. Ecco cosa ha detto nello specifico: "Napoli favorito per lo Scudetto? È presto, ma Conte è abituato a stare lì e a starci. Vedo una prima fila con l'Inter e l'Atalanta, che possono infastidire il Napoli. Ora è in testa, ma ora deve rimanerci ed è lì la controprova. Ci metto anche la Juve e occhio alla Lazio, che se fa 9 punti nelle prossime tre può essere la mina vagante".