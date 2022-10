Indonesia, tragedia in campo: oltre 150 morti dopo l'invasione dei tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Incredibile quanto successo a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. L'Arema FC ha giocato contro il Persebaya Surabaya, rivali di sempre con cui non perdevano da vent'anni. Ieri i padroni di casa sono usciti sconfitti scatenando una sommossa generale. L'invasione di campo è finita in tragedia con oltre 150 morti. I poliziotti sono dovuti intervenire per sedare la rabbia dei sostenitori, inferociti per il 3-2 subito. Non riusciti nel loro intento, le forze dell'ordine hanno provato a sedare il pubblico con gas lacrimogeni. Il risultato è stato peggio: il fuggi fuggi generale ha creato il caos tra le persone che hanno provato a scappare. Tra le vittime, secondo una fonte ospedaliera, ci sarebbe un bimbo di 5 anni. La polizia ha spiegato che in 3mila avrebbero invaso il campo, gli altri hanno incendiato le auto, comprese le camionette delle forze dell'ordine, fuori lo stadio. Al momento i morti, stando ai numeri riportati su Twitter dall'Arema, sono 182.