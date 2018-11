INFERMERIA - Lazio, dott. Rodia: "Ottimi riscontri dal campo oggi. Ecco cosa ha avuto Caicedo..."

Ottima Lazio all’Olimpico, che conquista i sedicesimi di Europa League in anticipo. Marsiglia sconfitto all’andata e al ritorno, meritatamente. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Rodia, per parlare della condizione fisica della squadra: “Caicedo durante il riscaldamento ha accusato un risentimento all’adduttore di sinistra. Essendo in prossimità della partita lo abbiamo fermato, valuteremo nelle prossime ore. Dal campo oggi abbiamo avuto buoni riscontri. Durmisi ha fatto un ottimo lavoro insieme ai preparatori, dato il problema che aveva. Si è mantenuto in forma ed è merito dello staff. Lulic lo abbiamo fermato a livello precauzionale in quanto affaticato. Per Leiva e Badelj saranno importanti le giornate di domani e di sabato: valuteremo il loro possibile utilizzo per domenica”.