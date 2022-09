Inghilterra, ex allenatore del Manchester City ha evaso le tasse: maxi multa in arrivo

Fonte: iNews

Multa in arrivo per Manuel Pellegrini. L'ex allenatore del Machester City è stato accusato di non pagare le tasse. Il fatto risalirebbe al periodo in cui stava ai Citizens (tra aprile 2014 e aprile 2017) e, secondo il portale iNews, avrebbe accumulato un debito di 817mila euro. L'importo che dovrà pagare è pari a 383mila euro: tra i più alti della storia del calcio. Il tecnico cileno, attualmente alla guida del Real Betis, non ha parlato sulla questione e probabilmente non lo farà: lascerà spazio ai professionisti che hanno già preso in carico la situazione.