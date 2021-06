Inghilterra - Germania, Klopp nel pre partita tra canti e birra: il video spopola ma...

Chissà chi tiferà questo pomeriggio Jurgen Klopp? A Wembley si scontrano la Germania, suo paese d'origine, e l'Inghilterra, terra dove vive da 5 anni e in cui si è realizzato professionalmente a livello internazionale. Il video che sta spopolando sul web potrebbe far pensare che la risposta sia scontata: fuori lo stadio è stato filmato l'allenatore, con la tuta del Liverpool, in mezzo ai tifosi che beve birra e canta il famoso coro inglese "Football is coming home". C'è un particolare non indifferente che però va sottolineato, cioè che quello ripreso non è il tecnico dei Reds, bensì un suo sosia. Gli inglesi si confermano ancora una volta dei mattatori eccezionali, vedremo se sarà così anche in campo.