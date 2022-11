Inghilterra Mondiali | Bufera social contro un giocatore: il folle errore durante l'inno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Nessuno tocchi la famiglia reale agli inglesi, soprattutto in questo periodo. Dopo la morte della Regina Elisabetta, la corona è passata a suo figlio Carlo: la successione al trono ha ovviamente portato diversi cambiamenti, uno su tutti l'inno nazionale modificato da "God Save the Queen" a "God save the King". L'abitudine di intonare le stesse parole per anni ha infatti portato Mason Mount a cadere in un clamoroso errore: dalle immagini riprese dalle telecamere e trasmesse sulle tv di tutto il mondo, durante il momento dedicato gli inni nazionali nel pre-partita di Inghilterra - Iran, il 23enne ha chiaramente pronunciato "God Save The Queen" scatenando immediatamente l'ira dei tifosi che sui social hanno commentato in massa: "Ricordategli che abbiamo un Re".