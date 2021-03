Inghilterra, Olsen rapinato in casa da dei banditi con un machete

Robin Olsen ha trascorso ore infernali che difficilmente dimenticherà. Il portiere svedese, di proprietà della Roma e attualmente in prestito all'Everton, è stato rapinato da dei banditi mentre era in casa con la sua famiglia. I malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione nei pressi di Altrincham, Greater Manchester, armati di machete riuscendo a portar via gioielli e un orologio di lusso, stando a quanto riportato dall'ANSA. Questo non è stato l'unico caso però: anche Carlo Ancelotti recentemente è stato vittima di un furto.