Inghilterra, stadi chiusi? I tifosi del Leyton affittano un B&B per vedere la partita - FT

Mentre in Italia è stato concesso l'accesso allo stadio a 1000 spettatori, in Inghilterra la situazione è ancora ferma. Impianti sportivi chiusi in tutte le categorie. Ed è in questi momenti che viene fuori il genio dei tifosi. Un gruppo di supporters del Leyton Orient, squadra londinese di quarta divisione, hanno affittato un Bed and Breakfast che affaccia sullo stadio Brisbane Road per gustarsi da lì la partita della propria squadra del cuore. In questo modo, i tifosi hanno assistito al match comodamente dal terrazzo dell'appartamento affittato.