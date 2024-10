Iniesta dà l’addio al calcio: il saluto commosso di Pedro - FOTO

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

Andrés Iniesta è pronto a dire addio al calcio. All’età di 40 anni e dopo 22 stagioni da protagonista, lo spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo oggi 8 ottobre in un evento a Barcellona.

Tutto il mondo del calcio ha reso omaggio al centrocampista, su tutti Leo Messi. C’è anche un calciatore della Lazio che ha voluto condividere sui social i momenti più belli passati con Iniesta: si tratta di Pedro, che è stato compagno di Iniesta al Barcellona. Queste le sue parole:

“È stato un piacere condividere così tanti momenti speciali con te, crack!! Grazie per tutto quello che hai dato a questo meraviglioso sport. Sei un esempio per tutti. Non solo per quello che hai fatto, che è pazzesco, ma anche per come lo hai sempre fatto: con umiltà, lavoro e talento. Senza dubbio uno dei migliori della storia. Ti auguro il meglio per te e la tua famiglia in questa nuova fase. Leggenda.”