Inno dell'Albania sbagliato, la Uefa potrebbe sanzionare la Francia

Incredibile quanto avvenuto allo Stade de France di Saint Denis, dove prima del match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 tra Francia e Albania non solo è risuonato l'inno di Andorra al posto di quello albanese, ma addirittura lo speaker ha poi chiesto rispetto per i giocatori dell'Armenia. Una serie di leggerezze quasi fantozziane che però non sono giudicate tali dall'Europa: come riporta L'Equipe, il comitato disciplinare della Uefa studierà il caso e potrebbe sanzionare la federazione francese con un semplice richiamo o con 10mila euro di multa. Una gaffe difficile da far passare inosservata, che potrebbe costare anche in termini economici alla Francia.

LAZIO, REPORT DA FORMELLO

LAZIO, RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

TORNA ALL'HOMEPAGE