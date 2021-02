Inter, Bastoni: "Lazio forte e con tante armi per far male, ma vogliamo vincere"

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Lazio, il difensore dell'Inter Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sky: "Siamo consapevoli della pesantezza di questi 3 punti, ma era un obiettivo già prima di ieri. Siamo concentrati sul vincere la partita, ma per noi sono tutte finali. La Lazio è una squadra molto forte, ha tante armi che possono mettere in difficoltà. Noi vogliamo vincerle tutte, vogliamo farlo anche stasera. Cercheremo di fargli capire che questa non è la loro serata”.