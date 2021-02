Inter, Conte: "Abbiamo dimostrato alle altre che ci siamo. Lazio? Tutte le gare sono impegnative"

"Le sensazioni avute nei tre incontri coi bianconeri fin qui sono ben diverse rispetto a prima. Tutto è frutto del lavoro di un anno e mezzo, in cui molte cose sono migliorate. Poco a poco ci stiamo avvicinando a una squadra che, non dimentichiamo, domina in Italia da nove anni. Sicuramente le altre sanno che ci siamo, anche stasera (ieri sera, ndr) lo abbiamo dimostrato, questo conta". Antonio Conte non cecra alibi dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro è soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ed è sicuro che il futuro gli darà ragione. Calendario impegnativo per i meneghini che affronteranno Lazio e Milan. Il mister dei lombardi spiega ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo iniziato questo ciclo bello tosto con la partita in casa con la Juventus. Adesso ci saranno Lazio e Milan, ma tutte le gare sono impegnative, non soltanto queste. Occorre recuperare adesso, lo sforzo fisico e mentale è stato importante in questi ultimi 10 giorni".