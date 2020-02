Inter, Conte: "Lazio favorita? Pensiamo a noi stessi ed evitiamo ansie particolari"

Durante la conferenza stampa che anticipa la partita tra Inter e Sampdoria, l'allenatore nerazzurro ha parato ancora della corsa scudetto. Alla domanda se la Lazio fosse favorita per via dell'assenza delle coppe, Conte risponde così: "Pensiamo solo a noi stessi per cercare di migliorare, partita dopo partita. Non dimentichiamo una signora Atalanta che sta facendo cose egregie. Ormai una realtà del nostro campionato. Il nostro percorso come nella vita è fatto anche di cadute, ma l'importante è tenere a mente quanto stiamo facendo, evitando ansie particolari".

