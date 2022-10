Inter, Correa preoccupa Inzaghi: problema al ginocchio

TUTTOmercatoWEB.com

Una bella serata quella per l'Inter di Simone Inzaghi ai danni del Barcellona. I nerazzurri hanno vinto per 1-0 in Champions League, vittoria arrivata in un periodo buio e di crisi in casa dei meneghini. Una serata storta però per Joaquin Correa che non solo non ha trovato il gol convalidato perché in posizione di off-side ma anche perché ha accusato un problema muscolare. Come riporta Sky Sport, l'attaccante ex Lazio, uscito al 56' di Inter-Barcellona, ha accusato un risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto questa mattina. Correa adesso preoccupa il tecnico piacentino e rimane così in dubbio per Sassuolo - Inter in programma per questo sabato.