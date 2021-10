Inter, emergenza sudamericana per Inzaghi: out in due, altri tre in dubbio

Qualche problema per l'Inter con il termine della sosta, soprattutto per quanto riguarda i calciatori sudamericani che rientrano al club molto a ridosso della partita contro la Lazio. Lo ha ammesso lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa prepartita: non saranno del match sicuramente Sanchez e Vidal, ma anche Correa, Lautaro e Vecino sono da valutare secondo l'ex tecnico della Lazio. A questa situazione si aggiunge poi Sensi, che ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale e rientrerà a fine ottobre. Dzeko sarà senza dubbio al centro dell'attacco, Satriano, Perisic o Çalhanoğlu lo affiancheranno ma di certo i grattacapi per Inzaghi non mancano.