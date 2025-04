Inter, Inzaghi: "L'ultima settimana non cancella quattro anni straordinari"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, valida per la semifinale d'andata di Champions League, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si è così espresso in conferenza stampa: "I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l'ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società, è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni, andando al di là di ogni più rosea aspettativa".

"Non sappiamo come finirà la stagione: il campionato non dipende più da noi, in Champions siamo nelle migliori squadre d'Europa. I ragazzi hanno dato tutto, l'ultima settimana non è stata positiva ma la squadra farà questa semifinale con tantissima voglia e poi vedremo chi andrà in finale".

