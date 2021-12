Inter, Inzaghi: "La mia Lazio giocava bene, ma adesso ho avuto una fortuna..."

Dopo aver vinto per 3-0 in casa della Roma, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. Tanti i complimenti per l'allenatore nerazzurro che a una domanda sul gioco praticato dalla sua squadra ha così risposto: "Sono tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo. Cambiano gli interpreti, cambiano i giocatori, ma anche negli anni passati con la Lazio giocavamo molto bene e divertivamo. Stavamo facendo molto bene quando è arrivato il Covid, per cinque anni siamo sempre andati in Europa. Non erano risultati casuali e scontati. Adesso ho avuto la fortuna di venire in questa grandissima squadra, ho dei giocatori disponibili. Abbiamo perso giocatori importantissimi per la vittoria dello scudetto dell'anno scorso e non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato. Il primo obiettivo era di salvaguardare il club che ha una storia incredibile, ce l'abbiamo fatta e adesso di partita in partita stiamo crescendo". Sul ritorno all'Olimpico: "Tornare all'Olimpico per me non è normale, è stato il mio stadio negli ultimi 22 anni quindi è sempre qualcosa di particolare. Però in questa partita ero concentratissimo perché avevamo bisogno di punti, trovavamo una squadra che aveva perso solo il derby all'Olimpico (anche contro il Milan, ndr), che nonostante qualche assenza ha messo in campo un undici competitivo. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi che seguono me e il mio staff nel migliore dei modi".