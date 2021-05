Inter, Inzaghi perde subito uno dei big: Hakimi a un passo dal PSG

Neanche il tempo di mettere la propria firma sul contratto che Simone Inzaghi ha perso già uno dei suoi big. Il club nerazzurro, che non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti economici, è costretto ad agire in uscita sul mercato. Dopo l'addio di Conte ecco un altro saluto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter e il PSG hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Hakimi. L'esterno marocchino è pronto ad approdare nella capitale francese per circa 60 milioni di euro, mancano solo gli ultimi dettagli. Adesso la società nerazzurra si occuperà delle cessioni minori per continuare a far cassa.