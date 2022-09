Inter, Inzaghi: "Rapporto ottimo con Lotito prima e ora con Zhang" E su un possibile esonero...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Serie A e lo fa con un big match importante tra Inter e Roma in programma sabato 1 ottobre alle 18.00. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa tornando anche sulla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: "Dobbiamo fare di più e meglio. Lascerei da parte il Bayern Monaco, squadra di un altro livello: con Milan e Lazio dovevamo e potevamo fare meglio. Lo sappiamo, domani abbiano un altro scontro diretto contro una squadra forte e cercheremo di portarlo dalla nostra parte".

"Esonero? Io ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito e ce l'ho buonissimo con Zhang, che è un presidente presente. È sempre accanto a me, al mio staff: abbiamo la fortuna di avere una società presente. Nel calcio, come ho detto prima, contano vittorie, sconfitte e trofei: fortunatamente in questi sette anni sono sempre riuscito a portare trofei, ricavi e poche perdite alle mie società. Spero di continuare a farlo".