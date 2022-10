Inter, Inzaghi sorride: via libera per Lukaku. Contro la Fiorentina…

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ottime notizie in casa Inter. Romeu Lukaku è ponto a tornare in campo. L'ultima partita risale al 26 agosto contro la Lazio all'Olimpico. Poi il problema muscolare alla coscia che lo ha tenuto lontano dal campo quasi due mesi. L'ex Chelsea, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, torna a disposizione di Inzaghi. Sabato sera, al Franchi contro la Fiorentina, sarà in panchina e potrà essere utilizzato a partita in corso. L'obiettivo è quello di lanciarlo da titolare per il match decisivo di Champions League contro il Viktoria Plzen. Una vittoria a San Siro significherebbe automaticamente ottavi di finale.