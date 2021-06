Inter, la cessione di Hakimi entro il 30 giugno: le motivazioni

La crisi economica in casa Inter si sta facendo sentire e, di conseguenza, la dirigenza ha deciso di mettere sul mercato alcuni dei suoi pezzi pregiati per cercare di ristabilire un equilibrio finanziario. Il giocatore con più richiesta, e che con ogni probabilità lascerà Milano, è Hakimi. I nerazzurri hanno fretta e quindi, come conferma Sky Sport, accetteranno un'offerta entro il 30 giugno per poterla mettere subito a bilancio, ma solo se raggiungerà la soglia degli 80 milioni di euro (compresi i bonus). Dopo di lui sarà difficile vedere qualche altro big in partenza.