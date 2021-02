Inter - Lazio, Giordano: "Inzaghi un allenatore esperto, somiglia a Conte"

Inter - Lazio sarà anche Conte contro Inzaghi. I due tecnici mettono le squadre in campo in modo speculare e, a detta di qualcuno, hanno anche qualche punto in comune. Sull'argomento si è espresso Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L'ex attaccante biancoceleste, nel giorno dell'antivigilia del match, ha spiegato: "Simone ormai è un allenatore esperto. Con la stessa squadra ha più presenze di tutti gli altri. Conte, prima con la Juve, poi con l'Italia e il Chelsea, ha ottenuto tanto. Simone ha ricompattato l'ambiente, ha vinto della coppe, ha riportato la Lazio in Champions. È stato fatto un grande lavoro. Si somigliano molto per certi aspetti".

