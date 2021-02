PRIMAVERA - Lazio, ICS e Lega a Formello per una lezione sulle frodi sportive - FT

Educare i giovani, alle prime armi in un ambiente così complicato come quello del calcio, è importante. Oltre al campo, i giocatori di oggi sono contornati da sponsor, entrate monetarie e tanto altro che può essere una distrazione e, se non gestiti bene, può rovinare l'atleta. Per questo la Lega Serie A, insieme all'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e Sportradar, hanno dato vita all'Integrity Tour 2021 per educare i ragazzi a contrastare le frodi sportive. La prima lezione si è tenuto nel centro sportivo di Formello con la Primavera della Lazio, come dimostrano anche le foto pubblicate sui social.

Al via #IntegrityTour2021 con ICS @SerieA e @Sportradar

Educare gli atleti a contrastare le frodi sportive è tra i principali obiettivi degli incontri con i settori giovanili e i ragazzi del Campionato Primavera 1 TIM.Oggi a lezione il settore giovanile della @OfficialSSLazio pic.twitter.com/9awBGssZd5 — Credito Sportivo (@creditosportivo) February 12, 2021