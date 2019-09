Inter - Lazio, i numeri del match: Bastos sugli scudi, Correa impreciso

Inter - Lazio va in archivio con diversi spunti su cui Inzaghi e il suo staff dovranno lavorare. La squadra di Conte si difende e soffre nel primo tempo, ma nella ripresa sfrutta il calo dei biancocelesti e a fine incontro avrà tirato di più (15 tiri a 10, 3 a 4 in porta) e creato maggiori occasioni da gol (12 a 9). In assoluto è più pericolosa la Lazio, comunque, che nei primi 45' sfiora diverse volte il pareggio. Il dato di expected gol è infatti 1.41 per i biancocelesti e 1.33 per i nerazzurri, così come la supremazia territoriale porta il segno della Lazio (56.3% a 43,7%).

I NUMERI DI SQUADRA - Il possesso è tutto di marca Inter (61% a 39%). La Lazio esce da San Siro con molti meno passaggi (370 a 676, la precisione è dell'80,3% per la squadra di Inzaghi e 87,3% per i nerazzurri), e tocchi di palla (576 a 870). La sofferenza sulle fasce è evidenziata dal numero dei cross, solo 8 per i biancocelesti (di cui 3 a segno) contro i 6/17 degli avversari. In pareggio invece i km percorsi, 114.8 per entrambe le compagini.

I NUMERI DEI SINGOLI - Grande prestazione di Bastos, che è il top player dei suoi per tocchi di palla (70, insieme ad Acerbi), duelli totali vinti (11), dribbling (4), anticipi (5), disimpegni (8), duelli aerei vinti (4). Dal canto suo Correa fa tutto bene fino al momento di tirare, recuperando più palloni dei suoi compagni (8 come Acerbi) e andando alla conclusione 6 volte, senza incidere. Il Tucu è tra i 21 giocatori d'Europa ad aver tirato in porta almeno 20 volte, ma è anche uno dei 4 ad aver segnato solo 1 gol. Acerbi è il giocatore ad aver effettuato più passaggi (45 a segno su 55), mentre Parolo quello ad essere stato più preciso nel servizio al compagno (96,3%). Il 16 di Inzaghi è stato anche il biancoceleste che ha corso di più 12.808 km e il più rapido nella velocità media (8 km/h). Lazzari invece è stato il più veloce nello scatto con 34.31 km/h. Luis Alberto ha effettuato il maggior numero di passaggi offensivi (22/25) e Jony più cross in assoluto (4/7). Infine, Caicedo ha creato il maggior numero di occasioni da gol (3).

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche.

