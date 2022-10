Inter, Marotta: "Addio Inzaghi? Ecco cosa vi so dire"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Gran Galà del Calcio AIC 2022, tra le tante figure, è intervenuto anche Giuseppe Marotta.l'amministratore delegato dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport e tra i temi trattati, anche la posizione di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro infatti, era finito sul banco degli imputati a causa di risultati ritenuti non esaltanti della squadra dall'inizio della stagione. Queste le parole riportate da gianlucadimarzio.com: "Cosa ha fatto Inzaghi? Lui è un bravo allenatore e un ottimo professionista. Non abbiamo mai pensato di doverlo cambiare perché non fosse all’altezza. Poi è normale che tutte le componenti debbano supportare la squadra e lo staff del mister in tutto. Il peggio è passato, ma il percorso di miglioramento deve continuare. Non so esattamente perché è avvenuto ciò ma i calciatori sono stati bravi e molto bravo è stato soprattutto Inzaghi a compattare il gruppo e a uscire da questa situazione“. L'Inter infatti ha battuto il Barcellona in Champions League e ha poi trovato il pareggio nella gara di ritorno. Non solo in Europa perché anche in campionato i nerazzurri hanno invertito il trend tanto da vincere sia con il Sassuolo che la Salernitana.