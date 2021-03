Inter, Marotta ricoverato in ospedale: è positivo al Covid dal 25 febbraio

Dopo Galliani, anche l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta è stato ricoverato in ospedale. Il dirigente nerazzurro era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 25 febbraio, ora è all'Humanitas di Rozzano e le sue condizioni sembrano essere migliorate nonostante rimanga comunque sotto osservazione, come riporta il Corriere della Sera. L'ex direttore della Juventus si era recentemente recato a Roma per le elezioni federali e lì aveva incontrato l'ad del Monza.