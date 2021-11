Inter, Marotta su Insigne: “Le opportunità vanno colte”

Il campionato va avanti e il futuro di Insigne è sempre incerto. Il capitano del Napoli è ancora in bilico tra il rinnovo di contratto con il club partenopeo e un possibile addio a parametro zero a fine stagione. Sono tanti i club interessati al numero 24 azzurro che, in passato, è stato accostato spesso anche all'Inter. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato di Insigne ai microfoni di Dazn: "Parla spesso di opportunità di mercato: tra queste c'è Insigne? "Opportunità mi riferisco in senso generale. Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli. Entrare nel merito non è corretto adesso, Insigne è un nostro avversario stasera. Queste situazioni vanno colte quando esistono le condizioni per farlo. Si tratta di valutarle una per una".