Inter - Napoli, le formazioni ufficiali: Eriksen e Lautaro dalla panchina per i nerazzurri

Manca poco all'inizio del secondo anticipo di questa penultimo turno di Serie A. In campo a San Siro si sfideranno Inter e Napoli, partita importante in ottica classifica per la Lazio. Sono state ufficializzate le scelte dei due allenatori che hanno deciso i rispettivi undici da mandare in campo.

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso