Inter, ora lo Scudetto è davvero a un passo: col Crotone decidono Eriksen e Hakimi

All'Ezio Scida l'Inter vince 2-0 contro il Crotone, portandosi davvero a un passo dallo Scudetto. La squadra di Conte potrebbe laurearsi campione d'Italia già domani nel caso in cui l'Atalanta non riuscisse a vincere contro il Sassuolo. Nel match delle 18 i nerazzurri vanno in vantaggio con Eriksen al 69': il danese chiude con un destro sporcato da Magallan un'ottima combinazione tra Sanchez e Lukaku. Nel finale, l'arbitro Prontera annulla il gol di Romelu Lukaku. Ma il raddoppio arriva dopo qualche minuto, nel pieno dell'extra-time. Il Crotone non riesce a fermare l'avanzata dell'Inter, con Barella che consegna ad Hakimi la palla del 2-0. Appare, invece, ormai scritto il destino della squadra di Cosmi, matematicamente in Serie B.

