Inter, possibili nuovi casi di Covid: partita con il Sassuolo a rischio

Possibile focolaio Covid in casa Inter. Dopo la positività del capitano Handanovic, sono probabili nuovi casi di coronavirus tra i nerazzurri. Nelle prossime ore si attendono comunicazioni ufficiali da parte del club. Resterà da capire cosa succederà con il Sassuolo. Sabato sera, Lukaku e compagni ospitano i neroverdi a San Siro per la ventottesima giornata di Serie A. La decisione sul disputare la gara passa all'ASL, che dovrà valutare se imporre l'isolamento domiciliare e lo stop agli allenamenti di gruppo per l'Inter.