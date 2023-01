Inter, Skriniar fa chiarezza sul futuro: “Attendo solo questo, non posso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Skriniar ha deciso, come è stato anticipato nei giorni scorsi, che l’Inter non farà parte del suo futuro e che è pronto a trasferirsi altrove. Ha fatto capire le sue intenzioni alla società scegliendo di non prendere in considerazione l’offerta di rinnovo presentata, si vede già a Parigi con la maglia del Psg. Non ci sono più dubbi in merito, il difensore ha fatto chiarezza parlandone ai microfoni di futbolsfz.sk rivelando: “Se ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero. Ora, però, non posso aggiungere ulteriori dettagli: sono in attesa che i due club trovino un accordo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE