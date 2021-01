Inter, stangata per Conte: multa e due giornate di squalifica per il tecnico

Come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A, il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonio Conte per le frasi rivolte all'arbitro Maresca alla fine di Udinese-Inter. Oltre il danno la bedda per il mister nerazzurro che dovrà pagare una multa di ventimila euro. Un turno di stop, invece, per Lele Oriali più un'ammenda di cinquemila euro. Conte non ci sarà in panchina contro Benevento e Fiorentina e tornerà per il match di San Siro contro la Lazio.