Inter, Thuram torna ancora sulla Lazio: "Non ci pensiamo più, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno del media day in casa Inter. A cinque giorni dalla finale di Champions League contro il PSG, Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati è tornato anche a parlare del pareggio in casa contro la Lazio, che è praticamente costato lo Scudetto ai nerazzurri. Queste le sue parole.

"Per la finale di Monacopenso che devi fare un mix di entrambe le cose, che però non ti pesi. Non dovremo pensare alla partita con la Lazio, dovremo cercare di avere leggerezza. Lo scudetto è passato, facciamo i complimenti al Napoli. Pensiamo solo alla finale di sabato, per me il PSG non è una sorpresa: li conosco, è un grande club con grandi giocatori e una filosofia molto chiara".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.