Inter, Vidal a parte: Gagliardini si scalda. E per Conte c'è un altro nodo da sciogliere...

L'Inter, nell'antivigilia della sfida contro la Lazio, è scesa in campo questo pomeriggio per la seduta d'allenamento. Arturo Vidal, riporta Sky Sport, non ha lavorato col resto del gruppo, bensì a parte: il cileno non è ancora al meglio dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina. Per la sfida di domenica, dunque, appare complicato che giochi dal 1'. Roberto Gagliardini è pronto a sostituirlo, ponendosi accanto a Brozovic e Barella. Il secondo ballottaggio che Conte dovrà sciogliere nelle prossime ore riguarda Young e Perisic per la fascia sinistra. In difesa si vedrà il solito terzetto Skriniar - de Vrij - Bastoni, davanti ad Handanovic da i pali. A completare l'undici ci saranno Hakimi sull'out di destra e Lukaku - Lautaro in attacco.

