Inzaghi, Ballotta lo esalta: "Una garanzia! I risultati? Ha un segreto..."

Compagni di squadra alla Lazio, Marco Ballotta conosce benissimo Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter. L'ex portiere, intervenuto ai microfoni di dotsport.it, ha esaltato la gestione del tecnico piacentino, esaltandone la capacità di migliorare la rosa e di essere sempre pronto a reagire, anche davanti a nuovi contesti:

"Su Simone non c’è più niente da dire. Ormai non è una casualità. Ogni anno ottiene risultati, ogni anno si vede la sua mano. Nella passata stagione l’Inter si è rinforzata pur vendendo giocatori importanti. Forse nella gestione qualche giocatore importante non era contento e ha accettato di lasciarli partire. Eppure ha ottenuto risultati perfino migliori rispetto a un anno fa. Non me lo aspettavo all’inizio della sua carriera da allenatore, ma sta facendo veramente bene. Un suo segreto? Studia, si informa, si adatta alle situazioni. Ormai è uno dei migliori tecnici in giro. È garanzia di risultato. Ovvio che la società, per esempi il lavoro di Marotta, ha un peso importante, ma credo che Inzaghi sia decisivo".