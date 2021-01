Isola dei Famosi, anche Gascoigne tra i concorrenti: l'indiscrezione

Paul Gascoigne tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto riporta il portale TvBlog. 'Gazza' potrebbe far parte del cast dell'importante reality show di Canale 5, in partenza da lunedì 8 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Un "naufrago" che, nel caso l'indiscrezione fosse confermata, non passerebbe di certo inosservato. Alle sue spalle una splendida carriera vissuta tra Inghilterra, Scozia e Italia. Negli anni, oltre a collezionare varie presenze con la Nazionale inglese, ha alzato al cielo numerosi trofei e riconoscimenti, dai campionati scozzesi alla Coppa d'Inghilterra. Messi gli scarpini al chiodo, per Gascoigne si profilerebbe una nuova clamorosa avventura.