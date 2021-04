Isola dei Famosi/ "Gascoigne è un po' lo scemo del villaggio". E Paul risponde...

ISOLA PAUL GASCOIGNE - Paul Gascoigne continua a far discutere all'Isola dei Famosi. Dopo essere rientrato in gara nonostante il problema alla spalla, l'ex Lazio continua la sua avventura in Honduras. Tra siparietti divertenti e un italiano maccheronico, Gazza passa le sue giornate in tranquillità. I compagni di avventura, però, iniziano a non tollerare le sue uscite colorite e il suo contribuire poco per il gruppo (anche a causa del problema fisico). Angela Melillo e Valentina Persia lo hanno più volte punzecchiato, ma è stato Gilles Rocca ad andarci un po' pesante. Il vincitore di Ballando con le stelle lo ha definito "un po' lo scemo del villaggio del gruppo". Definizione che non è piaciuta in studio a Ilary Blasi e agli opinionisti, su cui però Gascoigne ha reagito in perfetto stile british. Paul, ha sì nominato Rocca per quello che gli aveva detto, ha detto: “Sono Paul Gascoigne in Italia e all’Isola e sono Paul Gascoigne in Inghilterra a casa mia. So bene chi sono e le critiche non mi toccano. Frega’n ca**o”. Una frase che ha fatto impazzire i social e che lo ha eletto sempre più beniamino del pubblico. Se i tifosi della Lazio già lo amavano, ora anche gli altri stanno scoprendo i suoi fantastici eccessi.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'ISOLA DI PAUL GASCOIGNE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.