Italia, a ottobre 2020 l'ultimo gol subito: il dato sui clean sheet

Anche con la Svizzera l'Italia ha chiuso la sua porta. Una Nazionale così spettacolare come quella di Mancini ha comunque nella difesa un suo punto di forza. Il 3-0 contro gli elvetici rappresenta il nono clean sheet consecutivo per gli azzurri, che non subiscono gol da Italia - Olanda 1-1 del 14 ottobre 2020. Da allora, tra Nations League, qualificazioni mondiali, amichevoli ed Europeo nove vittorie, 27 gol fatti e 0 subiti. L'elenco completo.

Nations League: Italia - Polonia 2-0

Nations League: Bosnia - Italia 0-2

Qualificazioni mondiali: Italia - Irlanda del Nord 2-0

Qualificazioni mondiali: Bulgaria - Italia 0-2

Qualificazioni mondiali: Lituania - Italia 0-2

Amichevole: Italia - San Marino 7-0

Amichevole: Italia - Rep. Ceca 4-0

Euro 2020: Turchia - Italia 0-3

Euro 2020: Italia - Svizzera 3-0