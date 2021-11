Italia ai playoff, Sconcerti: “ Siamo tornati noiosi e impotenti”

L'Italia fa 0-0 a Belfast e passerà per i play off. Il pareggio con l'Irlanda del Nord e la contemporanea vittoria della Svizzera costringono gli Azzurri a disputare altri due match per approdare ai Mondiali. Tante critiche alla squadra di Mancini apparsa scarica e sottotono. Anche Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha detto la sua: "Siamo scomparsi, improvvisamente normalizzati. Mancini quattro anni fa cambiò la mentalità del gioco, lo rese semplice e di qualità, un piccolo miracolo che sembrava portarci avanti di anni sugli altri. Non era vero. […] Siamo tornati noiosi e impotenti. [...] Siamo tornati al lancio lungo, ai cross, al vecchio possesso palla che favorisce la lentezza. […] Non abbiamo più giocatori, siamo sommersi da stranieri che hanno il vantaggio di costare meno. […] Non credo che Mancini abbia colpe, ha sbagliato scelte negli ultimi mesi, non ha più saputo dare diversità alla squadra, ma aveva da tutti già preso il meglio. […] La nuova generazione è diventata di colpo vecchia”.